Sole e caldo ma attenzione a possibili rovesci pomeridiani

Oggi il cielo sarà in parte soleggiato con temperature elevate, ma nel pomeriggio è previsto un aumento dell’instabilità atmosferica a causa di infiltrazioni di aria più umida in quota. L’alta pressione, che domina la regione, si indebolisce leggermente, favorendo possibili rovesci e temporali nel corso del pomeriggio. La giornata si presenta quindi con condizioni di tempo variabile, con il rischio di precipitazioni localizzate e temporanee.

Alta pressione in lieve indebolimento quest’oggi sulla nostra regione, per infiltrazioni di aria più umida in quota che porteranno maggiore instabilità atmosferica. Tra domani e sabato avremo un nuovo rinforzo dell’alta pressione con clima generalmente stabile. Le temperature saranno in leggero calo ma si manterranno ben sopra le medie, in un contesto sempre tipicamente estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 28 maggio 2026 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con addensamenti pomeridiani sui rilievi, con brevi rovesci sparsi. Tra sera e notte rovesci e temporali sparsi in sconfinamento dalle Prealpi verso le zone di pianura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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BOOM di CALDO! L'Anticiclone Domina l'Italia

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Fino a sabato sole e caldo. Le temperature insolite per fine maggio possono affaticare il corpo, soprattutto durante le attività fisiche. Alle previsioni: app.allarmemeteo.ch/yha9/Previsioni Crea allarme personale: app.allarmemeteo.ch/yha9/AllarmePe… # x.com

Come si cura un bambino in un clima caldo? reddit

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