Questa mattina il cielo su Brescia sarà sereno con il sole che domina sulla città, mentre nelle zone delle Prealpi si segnalano possibili rovesci nel pomeriggio. Le precipitazioni potrebbero interessare principalmente le valli bresciane, con variazioni di intensità. In pianura il tempo resterà generalmente stabile, con poche variazioni rispetto alle zone montane, dove invece si attendono temporali e piovaschi nel corso del pomeriggio.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno esattamente i rovesci pomeridiani tra le valli bresciane?. Come cambierà il meteo in pianura rispetto alle zone montane?. Quando arriverà il miglioramento definitivo previsto per la serata?. Quali aree della Lombardia rischiano piogge più intense nel pomeriggio?.? In Breve Temperature tra 12 e 21 gradi con schiarite serali in tutta la provincia.. Rovesci pomeridiani isolati interessano i settori montuosi e pedemontani delle prealpi.. Piogge mattutine in Puglia e possibili temporali notturni tra Calabria e Basilicata.. Instabilità residua sui rilievi alpini lombardi con possibili piovaschi nel pomeriggio.. Giovedì 7 maggio 2026, il cielo sopra Brescia e la provincia mostrerà una nuvolosità variabile con temperature che raggiungeranno i 21 gradi durante il pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Brescia: sole al mattino e possibili rovesci in prealpi

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