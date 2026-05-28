La Sala della Regina di Montecitorio ha ospitato un convegno dedicato ai 50 anni di informatica pubblica. Durante l’evento, è stato sottolineato il ruolo di Sogei come elemento centrale nella modernizzazione dello Stato. Sono stati presentati interventi e analisi sullo sviluppo tecnologico e sulla digitalizzazione delle attività pubbliche. L’incontro ha riunito rappresentanti istituzionali e professionisti del settore tecnologico. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali progetti o decisioni specifiche.

La Sala della Regina di Montecitorio ha ospitato il convegno “50 anni di informatica di Stato: Sogei 1976-2026”, appuntamento dedicato alla storia e all’evoluzione della società tecnologica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che da mezzo secolo gestisce alcune delle infrastrutture digitali più strategiche del Paese. All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle agenzie fiscali e della Guardia di Finanza. Tra gli interventi più attesi quello del presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, Maurizio Casasco, che ha ripercorso il ruolo svolto da Sogei nello sviluppo dell’informatica pubblica italiana e nelle trasformazioni digitali della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sogei pilastro della modernizzazione dello Stato”. L’intervento di Casasco al convegno per i 50 anni dell’informatica pubblica

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