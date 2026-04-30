Maurizio Casasco l' intervento in Aula sul documento di finanza pubblica

Durante l'esame del documento di finanza pubblica, Maurizio Casasco ha preso la parola in Aula. Ha sottolineato che l'analisi richiede due diversi livelli di interpretazione. Casasco ha esposto le sue considerazioni rivolgendosi al Presidente e ai colleghi deputati, evidenziando la necessità di considerare entrambi i piani di lettura per una comprensione completa del testo.

Grazie Presidente, Colleghi Deputati, L’esame del documento di finanza pubblica richiede a nostro avviso due piani di lettura. Il primo, che poi è la natura di questo documento, riguarda il consuntivo delle azioni di politica economica poste in essere dal governo nel 2025 per rispettare la traiettoria di medio termine concordata in sede di Piano strutturale di bilancio. Da questo punto di vista i risultati sono oggettivamente positivi. Il parametro della spesa netta è stato rispettato. Il saldo primario è migliorato. Siamo scesi da un rapporto deficitpil che nel 2022 era all’8% al 3,1%, con una previsione che era al 3,3. Comunque, un grande risultato e migliore delle previsioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maurizio Casasco, l'intervento in Aula sul documento di finanza pubblica Notizie correlate Leggi anche: Oggi il documento di finanza pubblica in Aula: cosa dice la risoluzione di maggioranza sullo scostamento Leggi anche: Documento di finanza pubblica, via libera del Cdm. Giorgetti: “Adeguato il dato sul Pil 2026 allo 0,6%” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Casasco: Dal 2026 gli psicologi entreranno a far parte della famiglia della FMSI; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: FISCO: CASASCO, DA GOVERNO INTERVENTI SENZA PRECEDENTI A SOSTEGNO DI CETO MEDIO E SISTEMA PRODUTTIVO. ORA MISURE A SOSTEGNO DELL’INDUSTRIA; Patto di stabilità, scostamento fino a 30 miliardi. Ma è duello sulla clausola nazionale; Casasco: Aspettativa di vita: medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale. Casasco: Ottimi i risultati ottenuti dal governo. Le due guerre in corso non aiutanoL'intervento in Aula di Maurizio Casasco, deputato e responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia, sull'esame del documento di finanza pubblica ... ilgiornale.it Fisco, Casasco: Da governo interventi senza precedenti a sostegno di ceto medio e sistema produttivo. Ora misure a sostegno dell'industriaDobbiamo pensare alla crescita dell’Italia, non a una manovra recessiva, tanto meno in una fase come questa. Forza Italia è ... iltempo.it “Non vogliamo abbandonare nessuno, né famiglie né imprese, e come abbiamo già dimostrato di fronte all'emergenza ogni manovra sarà possibile". Così a La Stampa l'On. Maurizio Casasco, responsabile del Dipartimento economico di Forza Italia. x.com L'intervento dell'On. Maurizio Casasco pubblicato oggi da Il Giornale. - facebook.com facebook