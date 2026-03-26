Narni servizio di distribuzione dell’acqua pubblica | miglioramento e modernizzazione

L’Amministrazione Comunale di Narni ha avviato un intervento di miglioramento e modernizzazione del servizio di distribuzione dell’acqua pubblica nel territorio. L’obiettivo è aggiornare le infrastrutture e ottimizzare la gestione del servizio. L’intervento riguarda diverse aree della città e si inserisce in un piano più ampio di interventi sul sistema idrico locale. La modifica coinvolge anche alcuni impianti di distribuzione e reti idriche.

L’intervento ha previsto l’aggiornamento di tutti gli impianti già in funzione senza necessità di ulteriori interventi sugli stessi L’Amministrazione Comunale di Narni informa la cittadinanza che è in corso un importante intervento di miglioramento e modernizzazione del servizio di distribuzione dell’acqua pubblica presente sul territorio. L’aggiornamento riguarda in particolare il sistema di ricarica delle tessere e delle chiavette. L’obiettivo è quello di rendere il servizio più semplice, efficiente e funzionale per tutti gli utenti. Sono già attivi nuovi punti di ricarica dotati di cassette automatiche, che accettano esclusivamente banconote da 5 e 10 euro, presso: Parcheggio del Suffragio, Circolo di Taizzano e Tabaccheria Giacinti, in viale della Stazione a Narni Scalo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Narni, servizio di distribuzione dell’acqua pubblica: miglioramento e modernizzazione Articoli correlati Sospensione dell'acqua nel centro storico: lavori di miglioramento della rete idricaCAROVIGNO - Il centro storico di Carovigno dovrà fare i conti con otto ore di sospensione idrica il prossimo 5 marzo. Lavori all'acquedotto: interrotta la distribuzione dell'acqua per un'intera giornataPer eseguire l’intervento di dismissione della condotta che insiste sul ponte e quindi per spostare la rete idrica, sarà necessario interrompere la... Altri aggiornamenti su Narni servizio di distribuzione... Discussioni sull' argomento Narni: il Comune aggiorna e semplifica gli erogatori di acqua pubblica. Stop monete; Ecco cosa bevono gli umbri a tavola, quali sono i vini più acquistati nel cuore verde d’Italia. Narni Link, da domani è più facile arrivare in centro. Via al servizio di mobilità alternativa che collega la stazione dello Scalo a piazza GaribaldiParte domani, 13 maggio, Narni Link, il servizio intermodale del Regionale di Trenitalia e Busitalia, con interscambio a Narni stazione, che renderà più facile ed ecologico raggiungere il centro ... ilmessaggero.it Nasce il Narni link, il nuovo servizio intermodale(ANSA) - NARNI (TERNI), 12 MAG - Al via dal 13 maggio il Narni nink, il nuovo servizio intermodale del Regionale di Trenitalia e Busitalia, con interscambio a Narni stazione, che rende più facile ed ... ansa.it Umbria, per le vie di Narni x.com The Coffy Way - Narni Scalo - facebook.com facebook