Sogei compie 50 anni e si prepara a sviluppare un coordinamento nazionale per l’interoperabilità dei dati digitali. Si discute di come questa integrazione possa migliorare il recupero dell’evasione fiscale. Restano aperti i dubbi su chi garantirà il controllo umano sulle decisioni prese dall’intelligenza artificiale. La strategia mira a semplificare la condivisione delle informazioni tra enti pubblici e a ridurre le frodi fiscali.

? Punti chiave Come influirà l'interoperabilità dei dati sul recupero dell'evasione fiscale?. Chi garantirà il controllo umano sulle decisioni prese dall'intelligenza artificiale?. Perché la centralizzazione dei database cambierà la gestione della pubblica amministrazione?. Quali rischi comporta l'integrazione tra vigilanza tributaria e infrastrutture digitali?.? In Breve Convegno a Montecitorio con la partecipazione di rappresentanti della Guardia di Finanza.. Legame storico con la Commissione parlamentare di vigilanza nata nel 1976.. Necessità di supervisione umana secondo i principi etici dell'enciclica Magnifica.. Integrazione tra banche dati catastali, doganali e della tessera sanitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogei, 50 anni di dati digitali: verso un unico coordinamento nazionale

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