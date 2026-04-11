Nino D’Angelo in Sicilia | un tour unico per 50 anni di musica
A luglio, un noto cantautore italiano annuncerà un tour in Sicilia, previsto per agosto. L’evento segna la celebrazione di un anniversario importante nella sua carriera musicale, con tappe programmate in diverse città dell’isola. La tournée rappresenta un momento di festa per i fan, che potranno ascoltare dal vivo le canzoni più famose dell’artista. La data esatta e le location saranno comunicate nelle prossime settimane.
Il cantautore Nino D’Angelo porterà il suo nuovo tour estivo in Sicilia nel mese di agosto, celebrando un traguardo fondamentale della sua carriera musicale. Le date ufficiali prevedono un appuntamento al Teatro Antico di Taormina per mercoledì 12 agosto e una serata al Teatro di Verdura di Palermo giovedì 13 agosto, con inizio programmato per le ore 21:00. L’evento, intitolato I miei meravigliosi anni ’80. bis, nasce per festeggiare i 50 anni di attività artistica del musicista. Il titolo riflette la volontà di dare seguito ai successi ottenuti durante lo scorso anno, rispondendo al desiderio di una platea che ha chiesto di rivedere l’artista in contesti live di grande respiro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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