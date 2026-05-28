Sofia Jackie Alexa Kelly… quando una It-bag viene battezzata col nome di una star Tutte le storie delle borse dedicate alle dive

Da vanityfair.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcune It-bag sono state chiamate con i nomi di star, creando un legame tra il modello e le celebrità a cui sono dedicate. Questi nomi sono spesso associati a borse molto desiderate e riconoscibili nel mondo della moda. La scelta di attribuire un nome di donna a una borsa si traduce in storie e curiosità legate ai modelli più celebri. In alcuni casi, queste borse sono diventate simboli di status e tendenze, portando avanti un legame tra il prodotto e la figura pubblica a cui si ispirano.

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Aneddoti, curiosità e segreti dei modelli di borse più desiderati che portano il nome di una «lei» famosa, nati per trasformare una celebrità in un mito eterno da portare a braccio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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