Sofia Jackie Alexa Kelly… quando una It-bag viene battezzata col nome di una star Tutte le storie delle borse dedicate alle dive

Notizia in breve

Alcune It-bag sono state chiamate con i nomi di star, creando un legame tra il modello e le celebrità a cui sono dedicate. Questi nomi sono spesso associati a borse molto desiderate e riconoscibili nel mondo della moda. La scelta di attribuire un nome di donna a una borsa si traduce in storie e curiosità legate ai modelli più celebri. In alcuni casi, queste borse sono diventate simboli di status e tendenze, portando avanti un legame tra il prodotto e la figura pubblica a cui si ispirano.