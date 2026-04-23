Nel passato sentimentale di Fabio Testi figurano alcune delle attrici più note del cinema italiano ed internazionale, con cui ha vissuto relazioni intense e pubbliche. Tra le sue esperienze sentimentali ci sono state storie con attrici di grande notorietà, molte delle quali sono state oggetto di copertine e articoli di gossip. Attualmente, l’attore è legato a una donna con cui ha una relazione stabile.

Nel passato sentimentale di Fabio Testi ci sono ex famosissime del mondo del cinema, con le quali ha vissuto delle intense storie d’amore. Oggi l’attore sarà ospite del penultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nei primi anni Settanta, quando si faceva conoscere dal grande pubblico per le interpretazioni ne Il Giardino Dei Finzi Contini ed Addio Fratello Crudele, il suo nome inizia a girare anche nel mondo del gossip per le relazioni con volti del cinema. Prima ancora approdasse sul grande schermo, sul set dello spot per Coca Cola incontra Laura Antonelli, co-protagonista del video promozionale, alla quale è stato legato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutte le ex e gli amori di Fabio Testi: le storie con le dive del cinema e l’attuale fidanzata

Notizie correlate

Tutte le mogli, le compagne e gli amori di Gino Paoli, dalla prima moglie Anna Fabbri, la passione con Stefania Sandrelli all’amante Ornella VanoniLa prima moglie di Gino Paoli è stata Anna Fabbri, erano gli anni ’60, lui era già famoso.

Ecco chi sono state tutte le ex e gli amori di Massimo Ranieri Massimo Ranieri, noto per la sua riservatezza, non si è mai sposato, ma ha avuto relazioni significative.

Altri aggiornamenti

Tutte le ex e gli amori di Fabio Testi: le storie con le dive del cinema e l’attuale fidanzataNel passato sentimentale di Fabio Testi ci sono ex famosissime del mondo del cinema, ... msn.com

Chi è Fabio Testi, carriera e amori/ Le ex mogli Lola Navarro e Antonella Liguori e la fidanzata ValentinaFabio Testi, chi è l'attore tra carriera e vita privata: le ex mogli Lola Navarro e Antonella Liguori, oggi è invece innamorato della fidanzata Valentina Fabio Testi, chi è e carriera dell’attore tra ... ilsussidiario.net