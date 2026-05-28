social il regno unito studia il modello australiano per i minori

Il governo britannico valuta l’adozione del modello australiano per verificare l’età dei minori sui social. Si studiano metodi per aiutare i minori a superare i test di verifica dell’età. Le aziende tecnologiche rischiano sanzioni se violano le norme di controllo. La proposta prevede controlli più rigorosi per prevenire accessi non autorizzati e garantire la sicurezza dei minori sui social network.

? Domande chiave Come possono i minori superare i test di verifica dell'età?. Quali sanzioni rischiano i colossi tecnologici per le violazioni commesse?. Perché i sistemi di riconoscimento facciale sono stati facilmente elusi?. Come influirà la nuova normativa sulla progettazione delle app social?.? In Breve Due terzi degli adolescenti australiani sotto i 16 anni aggirano i blocchi social.. Sanzioni per i colossi tecnologici in Australia fino a 49,5 milioni di dollari.. Commissaria Julie Inman Grant segnala 24 tentativi giornalieri di superare i test facciali.. Protocollo d'intesa tra istituti britannici e australiani per monitorare rischi modelli IA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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