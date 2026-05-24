Regno Unito in aumento gli abusi sessuali online su minori | richieste limitazioni per l’accesso a internet

Da metropolitanmagazine.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Regno Unito, le autorità segnalano un aumento degli abusi sessuali online su minori. Per fronteggiare il fenomeno, si valutano restrizioni sull’accesso a internet per i giovani. Oltre alle piattaforme di messaggistica e social media, vengono inclusi anche videogiochi e applicazioni di intelligenza artificiale tra i canali potenzialmente pericolosi. La discussione riguarda l’introduzione di limiti più stringenti per proteggere i minori da contenuti dannosi.

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L’accesso completo a internet per i minori è da tempo ampiamente dibattuto. Ma se il punto nevralgico converge spesso nelle principali app di messaggistica eo social, i vertici della polizia britannica inseriscono nell’elenco anche videogiochi e app di intelligenza artificiale. L’aspetto più controverso in realtà non si riduce esclusivamente alle app, bensì all’ assenza di strumenti sufficienti affinché i giovani possano essere tutelati. I vertici della polizia britannica chiedono che i minori vengano tutelati su internet. La National Crime Agency (NCA) e il National Police Chiefs’ Council (NPCC) puntano proprio sulla responsabilità, da parte delle principali aziende tecnologiche, di proteggere i minori dai pericoli online. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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