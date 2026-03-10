Regno Unito la Camera dei Comuni boccia il divieto di social per gli under 16
La Camera dei Comuni nel Regno Unito ha deciso di respingere l’emendamento che proponeva un divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. La votazione si è conclusa senza approvazione, mantenendo così la possibilità per i ragazzi sotto questa età di accedere alle piattaforme social senza restrizioni. La decisione arriva dopo un dibattito acceso tra i membri della camera.
La Camera dei Comuni boccia il divieto di social per gli under 16: respinto l’emendamento al Children’s Wellbeing and Schools Bill, via libera solo a futuri poteri del governo per introdurre restrizioni su app e siti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
