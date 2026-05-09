Dipendenza da social nei minori | class action a Milano contro Meta e TikTok per vietare l’accesso agli under 14
A Milano è stata presentata una class action contro Meta e TikTok, con l’obiettivo di vietare l’accesso alle piattaforme ai minori di 14 anni. Secondo le stime, più di tre milioni di bambini e ragazzi sotto questa età sono iscritti a questi servizi di condivisione. La causa si concentra sulla presunta dipendenza da social nei minori e sulle modalità di accesso a questi servizi.
Si stima che siano oltre tre milioni i giovanissimi sotto i quattordici anni iscritti alle piattaforme di condivisione. Questo dato fa da sfondo alla prima iniziativa legale a livello europeo in difesa dei minori nel mondo digitale, che prenderà il via giovedì 14 maggio al Tribunale delle Imprese di Milano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Class Action contro Meta e TikTok: il Moige lancia l’offensiva legale a difesa dei minoriVerifica reale dell’età degli utenti e rispetto del divieto per i minori di 14 anni, eliminazione dei meccanismi che creano dipendenza, obbligo di...
Leggi anche: Moige, prima class action inibitoria in Europa contro Fb, Instagram e TikTok a tutela minori
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Aggressività, notti insonni e isolamento: nel Lazio i bambini sono dipendenti dallo smartphone a 6 anni; Dipendenza digitale negli adolescenti: i campanelli d'allarme; A Venezia una ventenne è stata presa in cura per una dipendenza comportamentale da AI; Oltre la dipendenza: la psicologia dietro l’uso disfunzionale dei social.
Giovane 20enne con dipendenza da intelligenza artificiale: a Venezia il primo caso trattato dal servizio sanitario nazionaleUna ragazza di vent’anni è stata presa in carico dal Servizio per le dipendenze dell’azienda sanitaria Ulss 3 Serenissima di Venezia per una dipendenza comportamentale sviluppata nei confronti ... orizzontescuola.it
Dipendenza da social nei minori, psicologo Lavenia a Fanpage.it: Lì il cervello trova anestesia emotivaOggi, martedì 27 gennaio 2026, presso un tribunale della California avrà inizio uno storico processo che vedrà coinvolti i colossi dei social network Alphabet (YouTube), ByteDance (TikTok) e Meta ... fanpage.it
In vista dei Mondiali è stata lanciata un’iniziativa contro la dipendenza dal gioco d’azzardo. x.com
A Venezia una ventenne in cura per 'dipendenza da Intelligenza artificiale' #ANSA facebook
Giorno 11, Sto Superando la Mia Dipendenza dal Telefono reddit