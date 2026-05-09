Dipendenza da social nei minori | class action a Milano contro Meta e TikTok per vietare l’accesso agli under 14

A Milano è stata presentata una class action contro Meta e TikTok, con l’obiettivo di vietare l’accesso alle piattaforme ai minori di 14 anni. Secondo le stime, più di tre milioni di bambini e ragazzi sotto questa età sono iscritti a questi servizi di condivisione. La causa si concentra sulla presunta dipendenza da social nei minori e sulle modalità di accesso a questi servizi.

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