Social class action contro Meta e TikTok | i rischi per i minori

Due grandi piattaforme di social media sono al centro di una class action avviata per questioni relative alla tutela dei minori. Le accuse riguardano l'uso degli algoritmi e i potenziali effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini. La causa solleva anche il tema della mancanza di informazioni ufficiali, come un foglio illustrativo, simile a quello dei farmaci, per comprendere i rischi associati all'uso di questi servizi.

? Domande chiave Come possono gli algoritmi alterare lo sviluppo neurologico dei bambini?. Perché i social media non hanno un bugiardino come i medicinali?. Chi sono i soggetti che stanno portando Meta e TikTok in tribunale?. Quali danni fisici causano i meccanismi di dipendenza digitale?.? In Breve Moige e famiglie coinvolgono 3,5 milioni di bambini tra 7 e 14 anni.. L'azione legale coinvolge circa 10 milioni di italiani tra utenti e genitori.. Lo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino coordina il ricorso.. L'esito milanese potrebbe influenzare l'European Parents Association in tutta Europa.. Il 14 maggio il Tribunale delle Imprese di Milano darà avvio alla prima class action inibitoria europea contro Meta e TikTok, con il Moige e un gruppo di famiglie che contestano la violazione delle norme sull’accesso dei minori ai social.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Screens Stealing Kid Brains Teacher Spills

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