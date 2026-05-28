Soccorsi elicotteri e antinquinamento per un Incidente nello Stretto | ma è una simulazione per il SeaSubSarex 2026

Una simulazione di emergenza marittima si è svolta questa mattina nello Stretto di Messina, coinvolgendo elicotteri, unità antinquinamento e squadre di soccorso. L’esercitazione, denominata “SEASUBSAREX 2026”, è stata coordinata dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera di Messina. Durante l’evento sono state simulate operazioni di intervento in caso di incidente, con l’impiego di mezzi specializzati e personale addestrato. La simulazione si è conclusa nel pomeriggio.

Una complessa esercitazione di emergenza marittima ha coinvolto nella mattinata odierna lo specchio acqueo antistante il porto di Messina, nell’ambito dell’attività denominata “SEASUBSAREX 2026”, coordinata dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera di Messina.L’operazione ha avuto l’obiettivo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Benevento. Precipita un elicottero: un morto e un ferito gravissimo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Valanga in Alto Adige: «Una decina di scialpinisti coinvolti». Mobilitati per i soccorsi 5 elicotteri e diverse ambulanze

Iran, il figlio del presidente: “Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene”. Colpita una nave cargo nello Stretto di HormuzUn incidente nello Stretto di Hormuz ha coinvolto una nave cargo, mentre il figlio del presidente iraniano ha dichiarato che Mojtaba Khamenei è...

Blood on Board, un anno di soccorsi salvavita: 26 interventi nella BergamascaCon sangue e plasma a bordo degli elicotteri ha contribuito a salvare 105 vite in Lombardia. Tra i casi simbolo il soccorso alla professoressa Chiara Mocchi, di Trescore, che riceverà la Rosa Camuna. ecodibergamo.it

Soccorsi a Modena, così l’unità di crisi in 14 minuti è intervenuta con 26 operatoriLa centrale operativa la chiamano Enterprise. Ecco come si è attivata l’équipe del 118. Due elicotteri in volo ... bologna.repubblica.it