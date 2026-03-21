Una valanga si è staccata in Alto Adige, coinvolgendo circa dieci scialpinisti. Sul luogo dell’incidente sono stati inviati cinque elicotteri e diverse ambulanze per i soccorsi. Le squadre di soccorso, tra cui il Soccorso Alpino, il Bergrettung Sudtirol e la guardia di finanza, sono attualmente impegnate nelle operazioni di assistenza. La zona è sotto osservazione mentre si cerca di valutare la situazione.

BOLZANO - Distacco di una valanga in Alto Adige e ci sarebbero molte persone coinvolte. Sul posto stanno intervenendo il Soccorso Alpino, il Bergrettung Sudtirol, la guardia di finanza e diverse eliambulanze per l'intervento di soccorso. Valanga sul Tallone Grande La maxi operazione di soccorso è in corso dopo il distacco di una valanga sul Tallone Grande, a Racines. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri decollati in Alto Adige e nel Tirolo austriaco. Secondo prime informazioni, una decina di scialpinisti sarebbero rimasti coinvolti, ma per il momento non si sa nulla sulle loro condizioni. Allertati 4 ospedali in Alto Adige e Tirolo Dopo il distacco della valanga sul Tallone Grande in val Ridanna, poco prima delle 12, sono stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e di Innsbruck in Austria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga in Alto Adige: «Una decina di scialpinisti coinvolti». Mobilitati per i soccorsi 5 elicotteri e diverse ambulanze

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