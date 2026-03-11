Iran il figlio del presidente | Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz
Un incidente nello Stretto di Hormuz ha coinvolto una nave cargo, mentre il figlio del presidente iraniano ha dichiarato che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito ma sta bene. La nave è stata colpita in un'area strategica del Golfo Persico, attirando l'attenzione internazionale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze dell'attacco o alle cause del ferimento.
Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l’Iran, provocando un incendio e costringendo l’equipaggio a evacuare: lo ha fatto sapere un’agenzia per la sicurezza marittima britannica. “È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo”, ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations. Il nuovo leader supremo dell’Iran Mojtaba Khamenei è “sano e salvo” nonostante le notizie del suo ferimento. A dichiararlo è stato oggi il figlio del presidente iraniano e consigliere del governo. Yousef Pezeshkian, in un post su Telegram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
