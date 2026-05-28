Un blitz ha portato all’arresto di 23 persone tra Italia e Croazia, ritenute appartenenti a un clan criminale nel Salernitano. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito numerose perquisizioni e fermato sospetti ritenuti coinvolti in attività illecite. L’indagine ha ricostruito i collegamenti tra i membri dell’organizzazione e le loro operazioni transfrontaliere. Le accuse principali riguardano traffico di droga, estorsioni e riciclaggio di denaro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un gruppo della criminalità organizzata attivo nel Salernitano, accusato di traffico di droga e armi, estorsioni e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato smantellato in un’operazione delle autorità italiane e croate coordinata da Eurojust, con il fermo di 23 sospetti, tra cui un trafficante croato di armi, mentre il presunto capo del clan continuava a dirigere le attività dal carcere. Lo annuncia Eurojust in una nota. Tra i fermati, 19 si trovano attualmente in custodia cautelare, mentre gli altri sono ai domiciliari. Nei confronti di un sospettato croato è stato emesso un mandato d’arresto europeo predisposto da Eurojust. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Smantellato clan nel Salernitano, 23 fermi tra Italia e Croazia

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