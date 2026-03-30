Tra Caserta e Napoli, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ampia operazione che ha portato all’arresto di 23 persone appartenenti al clan dei Casalesi. Durante l’intervento sono stati sequestrati beni e denaro per un totale di circa 40 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto il Comando Provinciale di Caserta e altre unità di polizia.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 19 persone in carcere e 4 ai domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, traffico di droga, detenzione di armi e intestazione fittizia di beni. L’operazione rappresenta l’esito di una lunga e complessa attività investigativa avviata nel 2019, sviluppata attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e riscontri forniti da collaboratori di giustizia. Secondo quanto emerso, l’organizzazione sarebbe stata guidata da due fratelli del capo clan Michele Zagaria, che avrebbero gestito e coordinato le attività criminali nella provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Maxi blitz tra Caserta e Napoli: 23 arresti nel clan dei Casalesi, sequestri per 40 milioni di euro

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