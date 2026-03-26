Marie Kondo alla conquista del settore travel | i suoi consigli per viaggiare senza stress

Marie Kondo, nota per il suo metodo di organizzazione domestica, si sta ora rivolgendo al settore dei viaggi, offrendo suggerimenti per affrontare i spostamenti senza affanni. Ha condiviso alcune strategie per mantenere ordine e tranquillità durante le trasferte, puntando sulla semplicità e sulla gestione degli effetti personali. I suoi consigli mirano a rendere più sereni i momenti di viaggio, riducendo lo stress legato al bagaglio e alle procedure.

Marie Kondo, la regina del decluttering e dell'ordine casalingo, ora sta andando alla conquista del settore travel: ecco i suoi consigli per viaggiare senza stress. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Apiturismo, la tendenza travel del momento è viaggiare andando alla ricerca degli allevamenti di api1 italiano su 7 ha intenzione di fare una vacanza all'insegna dell'apicoltura nel 2026: le api, il miele e le degustazioni sono il nuovo trend... Leggi anche: Slow?mo travel, i 7 trend che guideranno il modo di viaggiare nel 2026 Una selezione di notizie su Marie Kondo 96 lezioni di felicità da Marie Kondo a partire dal riordinoÈ arrivato finalmente in Italia 96 lezioni di felicità, il nuovo libro di Marie Kondo, autrice del bestseller Il magico potere del riordino. Con questo nuovo libro la Kondo vuole svelarci tutti i ... greenme.it Marie Kondo, la regina del decluttering: «Basta mettere tutto in ordine. Se la casa è nel caos, faccio finta di niente e vado a dormire»Per anni è stata l’icona del minimalismo domestico, la guru che insegnava a piegare le magliette a pacchetto e a ringraziare gli oggetti prima di disfarsene. Oggi, però, anche Marie Kondo ammette di ... corriereadriatico.it