Napoli-Conte e la separazione a fine stagione | SKY anticipa l’allenatore TMW rivela di un accordo raggiunto

A pochi mesi dalla fine del campionato, si fa sempre più insistente la possibilità di un cambio in panchina per il Napoli. Secondo fonti di Sky Sport, si ipotizza che l’allenatore possa lasciare il club al termine della stagione, mentre TMW segnala che sarebbe stato raggiunto un accordo tra le parti. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da parte delle società coinvolte.

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco in casa SSC Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota l’ipotesi di un clamoroso divorzio tra il tecnico salentino e il club azzurro al termine della stagione. Un’indiscrezione che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra i tifosi, soprattutto considerando il grande lavoro svolto da Conte durante l’annata. Nonostante le voci insistenti, la situazione non sarebbe ancora del tutto definita. Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva sarà infatti fondamentale il confronto con Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro vorrebbe capire le reali intenzioni dell’allenatore e soprattutto confrontarsi sul progetto tecnico futuro, tra mercato, ambizioni e investimenti necessari per restare competitivi ai massimi livelli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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