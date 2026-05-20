Il Napoli sta definendo le opzioni per la guida tecnica dopo l’addio di Antonio Conte, con Maurizio Sarri al momento in prima posizione nella lista dei candidati. Restano comunque in corsa anche altri allenatori, tra cui un altro nome di rilievo. La scelta del nuovo tecnico sembra prossima, con decisioni che potrebbero essere prese nel breve termine. La squadra prosegue la preparazione senza ancora aver ufficializzato il successore di Conte.

"> Il Napoli continua a lavorare alla successione di Antonio Conte e il casting per la panchina azzurra entra nelle fasi decisive. Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club partenopeo sta definendo la separazione consensuale con il tecnico salentino mentre parallelamente intensifica i contatti con i principali candidati per il nuovo ciclo. Il nome più caldo resta quello di Maurizio Sarri, profilo approfondito con continuità negli ultimi giorni dalla dirigenza azzurra. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, tra il Napoli e Sarri i contatti sarebbero costanti, anche se il tecnico toscano non rappresenta l’unica soluzione valutata da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sky Sport: “Napoli, Sarri in pole per il dopo-Conte: Allegri resta l’alternativa”

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Napoli-Conte, si va verso la separazione: Sarri è in pole per sostituirlo

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? #Napoli, per la panchina è lotta a due: Maurizio #Sarri in netto vantaggio su Massimiliano #Allegri, che potrebbe diventare un nome concreto in caso di separazione dal #Milan. @LucaMarchetti - @SkySport x.com

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