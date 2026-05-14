Sky Inclusion Days 2026 | la quarta edizione sul tema della fiducia in diretta dallo Sky Campus di Milano

Sky Italia ha annunciato la quarta edizione di Sky Inclusion Days, un evento dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità. L’appuntamento si svolgerà dal vivo presso lo Sky Campus di Milano e si concentrerà sul tema della fiducia. L’evento vedrà la partecipazione di diversi relatori e rappresentanti di varie realtà, con interventi e dibattiti incentrati su pratiche di inclusione e sulla promozione di ambienti più aperti e diversificati.

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Sky Italia presenta la quarta edizione di Sky Inclusion Days, l’evento dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità. L’appuntamento si terrà il 27 maggio in diretta allo Sky Campus, la nuova sede milanese dell’azienda. Con il patrocinio del Comune di Milano, la giornata alternerà confronti, storie personali e performance per raccontare una società inclusiva, dando spazio a rappresentazioni in cui tutti possano riconoscersi. Al centro di questa edizione c’è il tema della fiducia, concetto chiave per rafforzare relazioni, comunità e una società più aperta. Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, spiega: “La fiducia è ciò che ci permette di guardare all’altro con apertura, curiosità e rispetto. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sky Inclusion Days 2026: il 27 maggio allo Sky Campus di Milano torna l'evento dedicato all'inclusioneIl tema scelto per questa edizione è la fiducia: un concetto che, nelle parole dell'Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger... Sky Inclusion Days torna a Milano: fiducia e inclusione al centro dell’edizione 2026Sky Inclusion Days torna il 27 maggio a Milano: ospiti, temi, programma e come seguire l’evento in diretta su Sky TG24, Sky Sport 257 e streaming. Argomenti più discussi: Programmazione Sky Sport: eventi sportivi, e trasmissioni in onda in tv e streaming; Maggio Weekfest at Villa Filippina: two days of street food, music and. Sky Inclusion Days 2026: la quarta edizione sul tema della fiducia, in diretta dallo Sky Campus di MilanoSky Italia presenta la quarta edizione di Sky Inclusion Days , l'evento dedicato all'inclusione e alla valorizzazione delle diversità. L'appuntamento si terrà i ... sportface.it Sky Inclusion Days 2026, il 27 maggio torna a MilanoIl prossimo 27 maggio lo Sky Campus di Milano ospiterà la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, l’appuntamento Sky Italia ... tvserial.it