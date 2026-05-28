Siùnthesis | Mondi in movimento in mostra alla Pinacoteca Civica
Dal 30 maggio alle 17:30 si apre alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria la mostra personale dell’artista Carmen Schembri Volpe, nota come CaSchè. La rassegna si intitola “Siùnthesis – Mondi in Movimento” e presenta le sue opere. La mostra sarà visitabile fino a data da definirsi.
Al via il 30 maggio prossimo alle ore 17,30 alla pinacoteca Civica di Reggio Calabria, la mostra personale dell'artista CaSchè, Carmen Schembri Volpe, dal titolo “Siùnthesis – Mondi in Movimento”. Un percorso artistico ed esperienziale attraverso cui la Pittrice accompagnerà i visitatori dentro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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