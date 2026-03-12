Fondazione Banco di Napoli ospita la mostra Mondi in Movimento Pinocchio incontra Pulcinella

La Fondazione Banco di Napoli ha inaugurato la mostra “Mondi in Movimento. Pinocchio incontra Pulcinella” presso Palazzo Ricca. L’esposizione presenta le opere di Antonio Nocera, che sono ora visibili al pubblico. La mostra si concentra sull’incontro tra i personaggi di Pinocchio e Pulcinella, interpretati attraverso le creazioni dell’artista. La rassegna rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.

"MONDI IN MOVIMENTO. Pinocchio incontra Pulcinella", Antonio Nocera in mostra a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli. Dal 20 marzo al 20 giugno 2026, Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli (Via dei Tribunali 213, Napoli), ospita la mostra "MONDI IN MOVIMENTO. Pinocchio incontra Pulcinella" del Maestro Antonio Nocera. L'esposizione, ideata dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. e dall'Archivio Antonio Nocera, è curata da don Gianni Citro e sostenuta da Fondazione Banco di Napoli e Fondazione ilCartastorie, con il patrocinio di UNICEF Italia e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. La mostra presenta oltre 80 opere di Antonio Nocera, molte delle quali provenienti da collezioni private, riunite per la prima volta in questa sede.