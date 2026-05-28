Sirmione | Festa d' inizio estate

Da bresciatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Colombare di Sirmione, l’arrivo dell’estate si celebra con una festa all’aperto. Le temperature si alzano, le giornate si allungano e si respira l’atmosfera di convivialità, con profumi di griglia nell’aria. La comunità si riunisce per condividere momenti di socialità e relax, approfittando delle serate calde per cenare all’aperto in compagnia. La festa segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Profumo di griglia nell'aria, le giornate che si allungano e quella voglia matta di cenare all'aperto in compagnia: a Colombare di Sirmione la bella stagione si accoglie così. Da giovedì 28 maggio a lunedì 1 giugno, la comunità della Parrocchia di San Francesco d'Assisi apre le porte a residenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Presentata la Festa di inizio estate: protagonisti cibo, sapori ed eccellenze valsassinesiÈ stata annunciata la terza edizione della Festa di Inizio Estate, un evento organizzato dall’azienda di formaggi situata a Pasturo.

Leggi anche: Fiera di inizio estate: divieti e modifiche viabilità

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web