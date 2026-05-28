Sirmione | Festa d' inizio estate
A Colombare di Sirmione, l’arrivo dell’estate si celebra con una festa all’aperto. Le temperature si alzano, le giornate si allungano e si respira l’atmosfera di convivialità, con profumi di griglia nell’aria. La comunità si riunisce per condividere momenti di socialità e relax, approfittando delle serate calde per cenare all’aperto in compagnia. La festa segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva.
Profumo di griglia nell'aria, le giornate che si allungano e quella voglia matta di cenare all'aperto in compagnia: a Colombare di Sirmione la bella stagione si accoglie così. Da giovedì 28 maggio a lunedì 1 giugno, la comunità della Parrocchia di San Francesco d'Assisi apre le porte a residenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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