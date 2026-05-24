Fiera di inizio estate | divieti e modifiche viabilità

Da genovatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno si svolge la fiera di inizio estate in Bassa Valbisagno. Per l’evento sono previsti divieti di sosta e modifiche alla viabilità, con alcune strade chiuse temporaneamente. Le modifiche riguardano specifici tratti di strada lungo il percorso della manifestazione. I residenti e i visitatori sono invitati a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle variazioni temporanee alla circolazione. Le autorità hanno comunicato che le misure resteranno in vigore solo durante le ore dell’evento.

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Martedì 2 giugno arriva la Fiera di inizio estate in Bassa Valbisagno e, per la sua realizzazione, sono previste modifiche alla circolazione con divieti e chiusure di alcuni tratti di strada.Vediamo cosa prevede l'ordinanza della direzione Mobilità urbana del Comune.Istituzione del divieto di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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