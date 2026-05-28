Sinner un grande io fortunato | Cerundolo e l’impresa contro Jannik al Roland Garros
Juan Manuel Cerundolo ha battuto Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros, dopo aver rischiato di perdere. Alla fine, ha dichiarato di essere stato fortunato a vincere. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, considerando che Sinner era tra i favoriti. Cerundolo ha ottenuto la vittoria con un punteggio che ha sorpreso molti, confermando la sua impresa nel torneo.
(Adnkronos) – "Avevo praticamente perso, alla fine ho vinto. Sono stato fortunato". Juan Manuel Cerundolo si gode la vittoria a sorpresa contro Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros. L'argentino ha approfittato del crollo fisico dell'azzurro: sotto 5-1 nel terzo set, dopo aver perso i primi 2, Cerundolo ha rimontato e vinto dopo oltre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Leggo. . Jannik Sinner esce clamorosamente di scena al secondo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero uno del mondo e prim facebook
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