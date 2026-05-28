Sinner un grande io fortunato | Cerundolo e l’impresa contro Jannik al Roland Garros

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Juan Manuel Cerundolo ha battuto Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros, dopo aver rischiato di perdere. Alla fine, ha dichiarato di essere stato fortunato a vincere. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, considerando che Sinner era tra i favoriti. Cerundolo ha ottenuto la vittoria con un punteggio che ha sorpreso molti, confermando la sua impresa nel torneo.

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(Adnkronos) – "Avevo praticamente perso, alla fine ho vinto. Sono stato fortunato". Juan Manuel Cerundolo si gode la vittoria a sorpresa contro Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros. L'argentino ha approfittato del crollo fisico dell'azzurro: sotto 5-1 nel terzo set, dopo aver perso i primi 2, Cerundolo ha rimontato e vinto dopo oltre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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