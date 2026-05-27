Roland Garros 2026 quando gioca Jannik Sinner contro Cerundolo | orario e dove vedere il match

Jannik Sinner partecipa al secondo turno di Roland Garros 2026, dopo aver vinto all’esordio contro un tennista francese. L’avversario successivo sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo. La partita si svolgerà nel torneo di Parigi e sarà possibile seguirla tramite i canali ufficiali dell’evento. L’orario preciso non è ancora stato comunicato.

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2026. Dopo il convincente successo all’esordio contro il francese Clement Tabur, il numero uno azzurro si prepara ad affrontare l’argentino Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dello Slam parigino. Sinner ha superato Tabur in tre set, iniziando nel migliore dei modi il proprio percorso sulla terra rossa di Parigi. Dall’altra parte della rete troverà Cerundolo, attuale numero 56 del ranking ATP, reduce dalla vittoria in tre set contro il britannico Jacob Fearnley. Sinner-Cerundolo: orario del match. La sfida tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo è in programma domani, giovedì 28 maggio, alle ore 12. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

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