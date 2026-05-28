Sinner si sente male e va negli spogliatoi durante il match al Roland Garros | Ho bisogno di vomitare

Durante il match al Roland Garros, il giocatore ha chiesto di uscire dal campo, dicendo di aver bisogno di vomitare. Si è appoggiato a un cartellone pubblicitario e successivamente alla racchetta, mostrando segni evidenti di stanchezza. La giudice di sedia si è avvicinata per verificare le condizioni fisiche del tennista, che si è poi allontanato dagli incontri per recarsi negli spogliatoi.

Si è appoggiato a un cartellone pubblicitario, poi alla racchetta. Palesi segnali di stanchezza che hanno convinto la giudice di sedia a scendere sulla terra rossa del Roland Garros per sincerarsi dello stato fisico di Jannik Sinner durante il match contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista. 🔗 Leggi su Today.it

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Sinner e Lehecka costretti a correre negli spogliatoi dopo il primo set a causa della pioggia

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