Durante il secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner ha accusato un malore improvviso. Dopo aver avvertito un forte senso di nausea, il tennista è entrato negli spogliatoi accompagnato dal massaggiatore. Le sue condizioni sembrano aver richiesto un intervento immediato, con dettagli non ancora resi noti sulla natura del problema. La partita è stata sospesa mentre si attendeva un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

PARIGI – Incredibile quanto sta accadendo a Jannik Sinner nel suo match di secondo turno al Roland Garros. In vantaggio nettamente contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo sul 6-3, 6-2, 5-1, l’azzurro ha accusato un improvviso malore che lo ha debilitato e portato Cerundolo a rimontare fino al 5-4 e 0-40 sul servizio di Sinner. A quel punto Sinner ha chiamato l’arbitro di sedia, che ha interrotto il gioco e chiamato il fisioterapista a bordo campo. Dopo un breve consulto, in cui Sinner è sembrato dire di dover vomitare, il numero 1 del mondo ha lasciato il campo e si è diretto negli spogliatoi. La partita riprende, ma Sinner appare in difficoltà. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner: malore improvviso al Roland Garros. Va negli spogliatoi con il massaggiatore: “Sto per vomitare”

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