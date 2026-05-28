CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, valido per il secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis. L’azzurro nel primo turno ha avuto la meglio sulla wild card transalpina Clement Tabur, sconfitta con lo score di 6-1 6-3 6-4, così come ha vinto in tre set anche l’argentino, che all’esordio ha piegato invece il britannico Jacob Fearnley, battuto con il punteggio di 6-2 7-6 (0) 7-6 (9). Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il sudamericano sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: grande ostacolo il caldo torrido del mezzogiorno

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LIVE SINNER - J. CERUNDOLO, COBOLLI - WU SECONDO TURNO ROLAND GARROS

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