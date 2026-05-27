Sinner sfida JM Cerundolo al Roland Garros a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner affronta Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. La partita si giocherà oggi, con orario ancora da definire, e si svolgerà sul campo principale del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, ma i dettagli sugli orari specifici e sui canali non sono ancora stati comunicati.

Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Orario, tabellone e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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