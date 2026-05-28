Sinner crolla a Parigi dopo un malore Non sono un robot Avevo poche energie

Da agi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros 2026 dopo aver perso in cinque set contro Juan Manuel Cerundolo. Durante il match, il tennista italiano ha accusato un malessere e problemi di stomaco, dichiarando di aver avuto poche energie e di non sentirsi un robot. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario argentino, che ha conquistato il successo dopo aver superato le difficoltà fisiche di Sinner.

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AGI -  Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in cinque set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. Sinner sta male alla fine del terzo set. L'altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L'azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 e portando il match al quinto set dopo aver dominato il quarto (6-1). Il crollo di Sinner nel set decisivo. Nell'ultimo set Sinner si è confermato ancora a corto di energie ed è stato costretto a cedere 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, dopo tre ore e 31 minuti di gioco, rimandando così la chiusura del Career Grand Slam alla prossima stagione. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Sinner crolla a Parigi dopo un malore. "Non sono un robot. Avevo poche energie"
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