Sinner onesto | Senza Alcaraz alcune cose cambiano ma il tennis ha bisogno di lui Devo diventare più forte

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria difficile contro Benjamin Bonzi nel secondo turno del torneo ATP di Madrid, superando il francese in tre set dopo aver perso il primo. Durante un confronto con i giornalisti, l’italiano ha affermato che, senza la presenza di Alcaraz, alcune cose cambiano nel circuito, ma ha sottolineato anche che il tennis ha bisogno di lui. Sinner ha inoltre dichiarato di dover lavorare per diventare più forte.

Jannik Sinner fatica più del previsto, ma supera il francese Benjamin Bonzi 6-7 (6) 6-1 6-4 nel secondo turno del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra. Il numero uno del mondo approda così ai sedicesimi di finale contro il danese Elmer Moller. Nella conferenza stampa post partita il giocatore italiano si è soffermato sul prolungarsi dell’assenza di Carlos Alcaraz dai campi dopo l’infortunio al polso e sull’impegnativo esordio alla Caja Mágica. Il messaggio di incoraggiamento a Carlos Alcaraz dopo la conferma del suo ritiro dal Roland Garros: “ La cosa più importante è che torni il prima possibile. Ovviamente, con questa notizia, alcune cose cambiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner onesto: “Senza Alcaraz alcune cose cambiano, ma il tennis ha bisogno di lui. Devo diventare più forte” Notizie correlate Leggi anche: Tennis, Darren Cahill: “Sinner-Alcaraz? Il tennis ha bisogno di questa rivalità ma…” Sinner: “Il tennis ha bisogno di Alcaraz. Contento di aver vinto una partita difficile”Jannik Sinner fatica più del previsto, ma supera il francese Benjamin Bonzi 6-7(6) 6-1 6-4 nel secondo turno del torneo ATP di Madrid, secondo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Toni Nadal onesto su Djokovic: Contro Sinner e Alcaraz non basta giocare bene per un set; Sinner: Non sono della generazione di TikTok, mi reputo un ragazzo normale. Alcaraz? Spero sia a Parigi; Pazzesco Sinner: la sua presenza alle ATP Finals è quasi certa a neanche metà stagione; Alcaraz, infiammazione alla guaina del tendine del polso: cresce l’allarme. Djokovic ammette i problemi fisici - LiveTennis.it. Sinner: Lo stop di Alcaraz? Giorno triste per il tennis. Quando c'è lui io miglioroL'azzurro commenta l'assenza dello spagnolo a Roma e al Roland Garros: Io favorito? Non so e non m'interessa ... gazzetta.it Sinner: Il tennis ha bisogno di Alcaraz. Contento di aver vinto una partita difficileJannik Sinner fatica più del previsto, ma supera il francese Benjamin Bonzi 6-7(6) 6-1 6-4 nel secondo turno del torneo ATP di Madrid, secondo Masters ... oasport.it Inutile negarlo, l’assenza di Alcaraz (dispiace!) che si prolunga per Roma e Roland Garros, è una grande opportunità per Sinner. Oggi ha avuto bisogno di un set di rodaggio, peraltro giocato bene da Bonzi. Sarà una grande sfida mentale per il Dolomiti Kid. S - facebook.com facebook Jannik Sinner non si nasconde: “Il Roland Garros è la cosa più importante, bisogna massimizzare. Senza Alcaraz…” - x.com