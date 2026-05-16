Sinner più forte della pioggia Medvedev ko in tre set e due giorni | è finale a Roma
Jannik Sinner ha conquistato la finale agli Internazionali d'Italia 2026 dopo aver battuto in tre set il suo avversario, nonostante la pioggia abbia rallentato le partite nelle ultime due giornate. La partita si è svolta sabato 16, con Sinner che ha dimostrato grande resistenza e determinazione sul campo, superando l’ostacolo del suo avversario in due ore di gioco. L’incontro si è concluso con la vittoria del tennista italiano, che si prepara ora alla finale.
(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita che venerdì sera è stata rimandata per pioggia a metà del decisivo terzo parziale e completata oggi. Sinner, a un anno di distanza, torna all'ultimo atto del torneo di casa, dove nel 2025 era stato battuto da Alcaraz. A sfidare il numero 1 del mondo ci sarà Casper Ruud, che ha eliminato Luciano Darderi nella prima semifinale, facendo sfumare il sogno di vedere una finale tutta azzurra. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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