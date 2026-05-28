Sinner piazzato alle 12 al Roland Garros contro Cerundolo | c'è chi dice che lo hanno favorito
Jannik Sinner affronterà oggi alle 12 il secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. La partita si svolgerà sul campo principale del torneo francese. Non sono state comunicate variazioni rispetto all’orario previsto. L’incontro rappresenta il primo match del giorno sul campo centrale. Nessun altro dettaglio sui favori o le preferenze assegnate al giocatore italiano.
Jannik Sinner giocherà oggi il match di secondo turno al Roland Garros alle ore 12 contro Juan Manuel Cerundolo. Il campione azzurro dovrà fare i conti col caldo, eppure c'è chi sostiene che sarebbe stato favorito dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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E così finiranno di dire cazzate quei clown anti Sinner che sostenevano fosse protetto dagli organizzatori che lo avrebbero sempre piazzato in sessione notturna per proteggerlo dal caldo. As phony as a three-dollar bill cc @pavyg x.com
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