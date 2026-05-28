Sinner piazzato alle 12 al Roland Garros contro Cerundolo | c'è chi dice che lo hanno favorito

Jannik Sinner giocherà oggi il match di secondo turno al Roland Garros alle ore 12 contro Juan Manuel Cerundolo. Il campione azzurro dovrà fare i conti col caldo, eppure c'è chi sostiene che sarebbe stato favorito dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sinner collocato alle 12 al Roland Garros, farà caldissimo: eppure c’è chi dice che lo hanno favoritoJannik Sinner affronterà oggi il secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo alle 12.

Roland Garros, Sinner giocherà alle 12: cosa sappiamo di Cerundolo e l’incognita caldoJannik Sinner affronterà alle 12 il suo secondo turno a Roland Garros contro l’argentino Francisco Cerundolo, numero 26 del ranking ATP.

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Sinner collocato alle 12 al Roland Garros, farà caldissimo: eppure c’è chi dice che lo hanno favoritoJannik Sinner oggi al Roland Garros dovrà fare i conti con un avversario in più oltre a Juan Manuel Cerundolo, il più giovane e meno forte dei fratelli, attuale numero 56 al mondo. La collocazione del ... fanpage.it

E così finiranno di dire cazzate quei clown anti Sinner che sostenevano fosse protetto dagli organizzatori che lo avrebbero sempre piazzato in sessione notturna per proteggerlo dal caldo. As phony as a three-dollar bill cc @pavyg x.com

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