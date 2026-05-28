Sinner collocato alle 12 al Roland Garros farà caldissimo | eppure c'è chi dice che lo hanno favorito

Jannik Sinner affronterà oggi il secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo alle 12. Le previsioni indicano temperature molto elevate durante la giornata. Alcuni commentatori hanno suggerito che le condizioni climatiche potrebbero favorire il giocatore italiano, anche se non ci sono conferme ufficiali. La partita si svolgerà sulla terra battuta del torneo francese.

Jannik Sinner giocherà oggi il match di secondo turno al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo alle ore 12: il campione azzurro dovrà fare i conti col caldo devastante di questi giorni a Parigi, eppure c'è chi sostiene che sarebbe stato favorito anche in questo caso, dopo essere stato piazzato al fresco della sera nel primo turno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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