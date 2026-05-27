Jannik Sinner affronterà alle 12 il suo secondo turno a Roland Garros contro l’argentino Francisco Cerundolo, numero 26 del ranking ATP. Dopo aver vinto il suo debutto, il giocatore italiano si prepara a scendere in campo nuovamente. La partita si svolgerà in condizioni di caldo, un elemento che potrebbe influenzare l’incontro. Cerundolo ha superato il primo turno, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni meteorologiche o eventuali variazioni di gioco dovute al clima.

Archiviato il debutto vincente al Roland Garros, dopo un giorno di riposo Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo, numero 26 del ranking Atp. Oltre a un avversario di sicuro spessore, giovedì 28 maggio il numero uno del mondo dovrà fronteggiare anche un rivale “invisibile” ma sicuramente presente, il caldo. I numeri dell’argentino. Soprannominato “ Fran ”, il 27enne nato a Buenos Aires ha come superficie preferita la terra battuta. Cerundolo è entrato nella Top 20 nel 2024 e ha raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera, al 18esimo posto del ranking Atp, nel maggio 2025, dopo aver eguagliato la vittoria più importante della sua carriera contro il tedesco Zverev durante il percorso verso le semifinali dell'Atp Masters 1000 di Madrid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roland Garros, Sinner giocherà alle 12: cosa sappiamo di Cerundolo e l’incognita caldo

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