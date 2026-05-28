Dopo la vittoria, l’avversario ha dichiarato: “Ecco perché ho vinto”. La sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros è stata una delle eliminazioni più sorprendenti della stagione.

La clamorosa eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros rappresenta uno dei capitoli più inaspettati della stagione tennistica. Il tennista azzurro, attuale numero uno del mondo, si è arreso di fronte all’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking ATP, al termine di una maratona di oltre tre ore e mezza di gioco. L’incontro ha mostrato due volti completamente diversi, con il campione italiano in totale controllo della sfida durante i primi due set e poi vittima di un repentino crollo fisico che ha spianato la strada alla rimonta dell’avversario. L’andamento della partita e la svolta tattica. L’andamento del match sembrava inizialmente rispettare i favori del pronostico, con il campione azzurro capace di imporre il proprio ritmo e di portarsi avanti di due set. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner, l’avversario dopo la vittoria: “Ecco perché ho vinto”. L’ha detto veramente

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SINNER parla a Sky Sport dopo la vittoria contro Jódar

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Realisticamente, chi è la più grande minaccia per Jannik Sinner per il RG 2026 (oltre alla sua salute e ai fattori esterni) ? reddit