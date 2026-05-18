Perché ha vinto proprio Lorenzo Amici la scoperta ore dopo la vittoria

La finale del Serale di Amici 25 si è svolta domenica 17 maggio 2026, portando alla proclamazione del vincitore. La serata ha visto la partecipazione di vari concorrenti in gara, con una giuria composta da esperti e pubblico presente in studio. Dopo le esibizioni e i voti finali, è stato annunciato il nome del vincitore, che ha ricevuto il trofeo e riconoscimenti vari. La notizia della vittoria è circolata subito sui social e sui mezzi di informazione nelle ore successive.

La finale del Serale di Amici 25, andata in onda domenica 17 maggio 2026, ha consegnato al pubblico una vittoria che sa di conferma ma anche di trasformazione. Sul palco del talent di Maria De Filippi, tra esibizioni ad alta intensità emotiva, arrangiamenti discussi e interpretazioni capaci di dividere il pubblico, si è consumata una delle finali più equilibrate degli ultimi anni. A spuntarla è stato Lorenzo Salvetti, volto ormai centrale di questa edizione, premiato per una proposta artistica che, nel corso dei mesi, ha trovato una forma sempre più precisa. Ma dietro il trionfo del cantante si muovono anche le storie di chi ha lasciato il segno senza alzare la coppa: da Angie, oscillante tra pressione e talento, fino a Elena, protagonista di una finale magnetica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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