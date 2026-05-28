Sinner-JM Cerundolo al Roland Garros la sfida in diretta | Jannik in campo per il secondo turno

Notizia in breve

Oggi si è disputato il match tra Jannik Sinner e JM Cerundolo al Roland Garros 2026. La partita è ancora in corso e si sta svolgendo nel secondo turno del torneo. Sono in corso aggiornamenti live e cronache sulla sfida, con i dettagli delle fasi di gioco e dei punteggi. La sfida si sta giocando sul campo principale del torneo francese.