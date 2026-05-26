Roma, 26 maggio 2026 – Esordio sul velluto per Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha battuto in tre set la wild card francese Clement Tabur (n.171) con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in due ore e otto minuti di gioco. Jannik al terzo set ha chiamato il fisioterapista ma poi ha chiuso in bellezza. "Sono contento di essere tornato qui, è un posto speciale. Ho tanti bei ricordi. Sto cercando di dare il massimo, il primo match non è mai semplice in un torneo. Grazie anche ai tifosi, siete stati molto corretti con me anche se giocavo contro un francese". Così Jannik Sinner dopo la vittoria al primo turno. L'azzurro raggiunge le 30 vittorie consecutive nel circuito maggiore, come nell'era Open solo Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal erano riusciti a fare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roland Garros, esordio sul velluto per Sinner: Tabur ko in tre set. Ora c’è Cerundolo

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