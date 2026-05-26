Sinner-Tabur oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner affronta Clement Tabur oggi alle 20:15 sul Court Philippe Chatrier. La partita fa parte della prima giornata del torneo di Roland Garros 2026. La sfida si svolge nella sessione serale e sarà trasmessa in diretta streaming e in TV.

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La caccia al Roland Garros 2026 di Jannik Sinner comincia da Clement Tabur, dalle ore 20:15 della sessione serale e dal Court Philippe Chatrier. Il numero 1 del mondo prova a conquistare lo Slam rosso 50 anni dopo Adriano Panatta, e dopo esserselo visto sfuggire l’anno scorso in una finale dagli infiniti risvolti contro Carlos Alcaraz. Adesso si riparte dopo una stagione in cui i tornei vinti sono stati 5, tutti Masters 1000. Nessun precedente, chiaramente, tra i due giocatori. Di Jannik ormai tutto si sa, mentre è meno nota la storia di Tabur, che non avrebbe dovuto nemmeno giocare nel tabellone principale. Tuttavia, il forfait di Musetti ha spedito in main draw Wawrinka, la cui wild card è stata girata al ventiseienne nato a Reims, che a un certo punto aveva perso il sostegno della FFT. 🔗 Leggi su Oasport.it

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