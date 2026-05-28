Sinner-J Cerundolo oggi in tv Roland Garros 2026 | orario canale programma streaming

Jannik Sinner, numero uno del mondo, tornerà in campo al Roland Garros 2026 nel secondo turno. Dopo aver vinto all’esordio contro Clement Tabur, l’azzurro affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario e canale ancora da comunicare.

Torna in campo al Roland Garros 2026 di tennis, dopo la vittoria all’esordio contro il transalpino Clement Tabur, l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che nel match del secondo turno sarà opposto all’ argentino Juan Manuel Cerundolo. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO DALLE 12.00 Il match del secondo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 28 maggio, sul Court Philippe Chatrier: l’unico precedente, risalente a Wimbledon 2023, vide Sinner dominare con un triplice 6-2. La sfida che vedrà protagonisti Jannik Sinner e l’argentino... 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER vs CERÚNDOLO: A CHE ORA GIOCA E DOVE VEDERLA | Roland Garros 2026

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Sinner-J. Cerundolo oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner, numero uno del mondo e del seeding, scenderà in campo al secondo turno di Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo.

Dove vedere in tv Sinner-Cerundolo, Roland Garros 2026: ufficiale l’orario, programma, streamingJannik Sinner ha battuto Clement Tabur in tre set, con i punteggi di 6-1, 6-3, 6-4, nel suo debutto a Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Sinner-Juan Manuel Cerundolo, secondo turno a Parigi: quando e dove vederla; Sinner-Cerundolo J, per Jannik secondo turno a Parigi contro un mancino: il pronostico; Sinner-J. Cerundolo oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming; A che ora gioca Sinner contro J. Cerundolo il 28 maggio al Roland Garros. Dove vederlo in tv.

@janniksin J. Cerundolo domani alle 12. Previste temperature di 31 gradi . Speriamo bene #Sinner #RolandGarros x.com

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