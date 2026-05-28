Il tennista ha disputato l'intera partita nonostante le difficoltà fisiche, restando in campo fino al termine del match. Nonostante le condizioni di salute peggiorate, ha continuato a giocare, senza abbandonare. La sua prestazione ha mostrato determinazione e rispetto per l'impegno sportivo, anche in presenza di dolore. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, ma la sua presenza in campo ha attirato l'attenzione sulla sua tenacia.

Poi viene il giorno in cui, all’improvviso, scopri che il tuo Achille personale, idolo protetto dagli dei, è invece uguale ad Ettore, l’umano che doveva confrontarsi con le fragilità proprie di ogni comune mortale. E così, inesorabilmente, il tuo affetto per l’eroe caduto si moltiplicherà all’istante. Di sicuro Omero, che era un tipo molto pratico, scriverebbe che Sinner non ha per niente gradito quanto gli è accaduto ieri sulla terra rossa di Parigi e avrebbe ragione. L’alto atesino stava dominando senza sforzo la sfida con l’argentino Cerundolo quando le energie lo hanno improvvisamente abbandonato. Svuotato, indebolito da un malessere senza soluzione, Sinner non ha cercato la compassione altrui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner fuoriclasse anche di dignità. Sta male, ma resta in campo fino alla fine

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