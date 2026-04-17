L’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz alle navi commerciali, permettendo il transito fino alla fine del cessate il fuoco previsto per la settimana prossima. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma il governo statunitense ha confermato che il blocco navale imposto da Washington rimane in vigore. La situazione rimane in evoluzione, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.

L’Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. «In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco, sulla rotta coordinata come già annunciata dall’Organizzazione Porti e Organizzazione Marittima della Repubblica Islamica dell’Iran», ha scritto su X. Trump: "Hormuz aperto, ma il nostro blocco resta in vigore" «L'Iran ha appena annunciato che lo Stretto dell’Iran è pienamente aperto e pronto per il transito completo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz: via libera alle navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco. Trump: "Ma il nostro blocco resta in vigore"

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