sassuolo bologna 0 1 decide dallinga skorupski si fa male ma resta in campo

Al Mapei di Reggio Emilia, il Bologna ha vinto 1-0 contro il Sassuolo grazie a un gol di Dallinga nel primo tempo. Skorupski ha subito un infortunio ma ha deciso di rimanere in campo. L’allenatore del Sassuolo ha optato per Dallinga come titolare, lasciando Castro in panchina. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, senza ulteriori cambi di risultato.

Reggio Emilia, 15 marzo 2026 – Bologna corsaro al Map ei, Sassuolo ko. Decisivo un gol nel primo tempo di Dallinga, schierato titolare da Italiano che ha deciso di far rifiatare Castro. Neroverdi poco pericolosi, cade tra le mura amiche la squadra di Grosso. La sblocca Dallinga. Grosso ritrova Pinamonti dopo la squalifica, ai suoi lati conferma Laurentiè e Berardi, a centrocampo Matic recupera ed è titolare. Italiano cambia tanto pensando anche a giovedì: riposano inizialmente Freuler e Castro, davanti gioca Dallinga. Pronti via e la gara si sblocca: sinistro da fuori di Odgaard che si impenna dopo una deviazione, a centro area Dallinga la mette giù e da fermo gira con il destro sul palo lontano dove Muric non arriva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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