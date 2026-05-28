Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros dopo aver affrontato un avversario considerato tra i più temibili del torneo. La sua partita si è svolta a mezzogiorno, a causa delle alte temperature record che hanno colpito Parigi in questa settimana di maggio. La scelta di disputare l'incontro in pieno giorno è stata decisa dagli organizzatori, nonostante le condizioni climatiche estreme. La forte ondata di caldo ha influenzato le performance dei giocatori durante tutta la manifestazione.

Jannik Sinner è clamorosamente fuori dal Roland Garros, sconfitto da quello che tutti avevano indicato come l’ avversario più pericoloso per il numero 1 al mondo: il caldo estremo che si è abbattuto su Parigi in quest’ultima settimana di maggio. Sinner stava dominando il match di secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo, prima che un malore improvviso lo mettesse ko al crepuscolo del terzo set, permettendo la rimonta dell’argentino. In molti, subito dopo la sconfitta, si sono chiesti perché gli organizzatori dello Slam parigino abbiano deciso di far giocare Sinner proprio a mezzogiorno e non in orario serale, come era avvenuto nel match di primo turno contro Clement Tabur. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner fuori dal Roland Garros: perché ha dovuto giocare a mezzogiorno. Il caldo record e la scelta degli organizzatori

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