Jannik Sinner ha abbandonato il campo durante il suo match al Roland Garros. L’incidente è avvenuto nel corso di un punto, e il tennista si è fermato subito, mostrando segni di dolore. È stato assistito dal personale medico e ha ricevuto cure sul posto. La partita è stata interrotta e non si sa ancora se potrà riprendere o se sarà costretto a lasciare il torneo.

Il percorso di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 entra nel vivo in uno dei momenti più attesi della stagione. Dopo il debutto convincente contro Tabur, l’azzurro si prepara a tornare sul centrale parigino con tutto il peso delle aspettative di un torneo che, un anno fa, gli aveva regalato una finale epica contro Carlos Alcaraz. Stavolta il contesto è diverso: Sinner arriva a Parigi da numero uno, reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia e con la sensazione di poter davvero puntare al titolo. Ma il Roland Garros non è solo tennis. La terra rossa parigina, soprattutto nelle giornate più torride, diventa anche una prova fisica estrema. E proprio questo aspetto sta iniziando a preoccupare il team dell’altoatesino, che nelle ultime stagioni ha già dovuto fare i conti con condizioni climatiche molto difficili nei grandi Slam. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Paura per Sinner al Roland Garros, la notizia proprio ora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER, Tabur e la prima sinfonia parigina. ARNALDI alla ARNALDI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A che ora gioca Sinner contro Tabur al Roland Garros 2026: dove vederla in tv

Sinner scopre in diretta che Alcaraz salterà il Roland Garros: “Proprio adesso? Questa è tosta”Durante il torneo di Madrid, Jannik Sinner ha appreso in diretta della rinuncia di Alcaraz a partecipare a Roma e al Roland Garros.

Temi più discussi: Non lo volevo..., Tabur ha paura di Sinner a Roland Garros 2026; Un Roland-Garros senza Alcaraz spaventa le tv francesi: E’ molto più amato di Sinner, si sentirà la mancanza; Sinner ‘sindacalista’ al Roland Garros: Vogliamo parlare di premi e pensione; Come nasce Darth Sinner: l’ascesa di Jannik nel Lato Oscuro prima del Roland Garros.

Roland Garros, Tabur ha paura di Sinner: Era l'unico che non volevo incontrare x.com

I qualificati del singolare maschile di Roland Garros sono stati inseriti nel sorteggio, Wong ottiene il posto del perdente fortunato reddit

Sinner, primo show al Roland Garros: dal 'colpo speciale' al caldo, cosa dice Jannik'Quando colpisci con i piedi a terra, serve un timing migliore perché il minimo errore impedisce di colpire in modo teso. Il salto mi dà più sicurezza ma toglie energia' ... adnkronos.com

Roland Garros, Tabur ha paura di Sinner: Era l'unico che non volevo incontrareClement Tabur ha 'paura' di Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro esordisce al primo turno del Roland Garros 2026 sfidando proprio il francese, numero 171 del mondo, nel tabellon ... adnkronos.com